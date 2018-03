Pub

O vulcão mais ativo da Europa, o Monte Etna, na Sicília, está a deslizar para o mar. A conclusão é de um estudo que diz que toda a estrutura está "escorregar" na direção do Mediterrâneo a um ritmo de 14 mm por ano, em média - cerca de metro e meio num século.

O artigo, publicado na edição de abrir do Bulletin of Volcanology, alerta para a importância deste movimento, já que "os registos geológicos mostram que estes vulcões deslizantes têm tendência a colapsos de secções devastadores". Ou seja, o risco é de numa erução haver um colpaso de um parte do cone, causado deslizamentos de terra devastadores.

Mas John Murray, um dos autores e investigador da Open University, estuda o Etna há quase de 50 anos e considera que não há razão para alarme. "É algo a que precisamos de estar atentos, sobretudo se existir uma aceleração deste mvimento", disse à BBC.

Para este estudo, foram usados dados de GPS (geolocalização por satélite) de 11 anos, entre 2001 e 2012. A informação recolhida mostra que há um movimento no sentido este/sudeste, em direção a Giarre que fica a cerca de 15 km. Uma das causas possíveis para este fenómenos é o facto de o vulcão assentar num plataforma de sedimentos mesno sólidos.