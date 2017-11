Pub

No dia 24 de novembro, o Media Lab do Diário de Notícias foi palco de mais uma edição do workshop "Falando da Europa", em parceria com o Espaço Público Europeu - Espaço Europa.

Os jovens do Externato Álvares Cabral, de Lisboa, e da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, de Coimbra, ouviram a responsável desta organização, Fernanda Fernandes, para descobrir as oportunidades que a União Europeia tem para lhes oferecer.

Fernanda Fernandes frisou os 30 anos do programa "Erasmus +" e deu a conhecer melhor o Corpo Europeu de Solidariedade, um programa de voluntariado internacional.

Sob o lema "Unida na Diversidade", a UE convida os jovens a explorar o máximo do seu potencial, através de programas como estes, que para além do crescimento pessoal constituem uma mais-valia para a sua evolução profissional. Fernanda referiu até que os jovens que participam neste tipo de iniciativas podem chegar a ganhar 25% mais no mercado de trabalho.

Os jovens foram repórteres da Europa, trabalhando notícias em três formatos diferentes: papel, rádio e vídeo. Uns fizeram primeiras páginas e outros aventuraram-se por um jornal de quatro páginas. Os restantes dividiram-se entre um noticiário radiofónico e um videocast, entrevistando ainda a convidada da sessão.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.