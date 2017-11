Pub

Os estudantes, da Escola Profissional Gustave Eiffel, da Amadora, participaram, esta terça-feira, no workshop temático "Falando da Europa"

A 2.ª sessão deste workshop contou com a presença do Dr. João Nuno Faria, psicólogo clínico e coordenador do núcleo de intervenção no uso da internet e das telecomunicações Pin - progresso infantil, que veio falar um pouco sobre as competências sociais no online.

O orador entusiasmou os jovens com alguns exercícios práticos sobre interação social, alertando que por vezes é mais difícil comunicar na internet, sem as expressões faciais e linguagem corporal.

Os estudantes entrevistaram o convidado, fizeram noticiários de rádio e vídeo, construíram jornais de quatro páginas e ainda criaram as suas próprias primeiras páginas sobre a Europa.

Puderam ainda percorrer os corredores da redação do Diário de Notícias, observando em primeira mão o trabalho dos jornalistas, e levaram para casa os seus trabalhos impressos.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt

