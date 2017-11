Pub

A descoberta foi confirmada hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Há camarão japonês no estuário do Tejo, uma espécie com interesse comercial que está a ser capturada pela pesca artesanal, divulgou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A introdução desta espécie na Europa, explica o IPMA, ocorreu através do Canal do Suez para o Mediterrâneo, mas também de modo intencional para a sua utilização em aquacultura em França e Espanha. Este camarão é pescado no Oceano Índico e Pacífico, em países como o Japão, onde também é produzido em aquacultura.

Numa nota hoje divulgada, o IPMA refere que desde 2000 que previa o estabelecimento do camarão japonês (Marsupenaeus (Penaeus) japonicus) no estuário do Tejo por ter sido objeto de cultivo experimental nessa área na década de 80 do século passado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Com esta nota, confirmamos a ocorrência e estabelecimento do camarão japonês no estuário do Tejo", refere o IPMA, adiantando que está a preparar um artigo científico para assinalar este registo.