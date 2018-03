Pub

O animal foi filmado a expelir uma nuvem de "fumo" pela boca

O vídeo foi realizado por funcionários do Nagarahole National Park, no sul da Índia, e deixou os cientistas perplexos. Num caminho parcialmente queimado do parque foi visto um elefante a levar cinza à boca e depois a expeli-la, como se estivesse a fumar.

Varun Goswami, cientista da Wildlife Conservation Society-India, e biólogo especialista em elefantes, assistiu ao comportamento peculiar do mamífero e está a tentar compreendê-lo.

Uma das explicações é a de que as propriedades medicinais do carvão vegetal atraem os animais selvagens. Embora não tenha valor nutricional, o carvão pode servir como um laxante. Normalmente, os animais consomem-no após um incêndio florestal.

Portanto, o elefante não estaria a "fumar", mas sim a ingerir as cinzas que ficaram na floresta depois do fogo.

Veja o vídeo: