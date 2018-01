Pub

Aspirina e paracetamol tomados durante a gravidez também afetam os testículos de bebés ainda no ventre da mãe

A toma de ibuprofeno pode ter um impacto negativo nos testículos de homens jovens, de acordo com um estudo publicado esta segunda-feira na revista Proceedings of f the National Academy of Sciences.

Na investigação, que envolveu um grupo de jovens atletas, os cientistas perceberam que a toma do medicamento levou a que estes atingissem uma condição hormonal que só é alcançada na meia-idade e que está ligada à redução da fertilidade.

Este novo estudo, citado pela CNN, é uma continuação da pesquisa que começou com mulheres grávidas, explicou Bernard Jégou, co-autor e diretor do Instituto francês de Pesquisa em Saúde Ambiental e Ocupacional.

Jégou e uma equipa de investigadores franceses e dinamarqueses exploraram os efeitos da toma de três analgésicos leves encontrados em todo o mundo e normalmente aconselhados a mulheres grávidas: aspirina, acetaminofeno (também conhecido como paracetamol e vendido sob a marca Tylenol) e ibuprofeno. Os primeiros testes mostraram que, quando tomados durante a gravidez, os três afetaram os testículos de bebés do sexo masculino.

Isto porque, além de produzirem esperma, os testículos segregam testosterona, o principal hormónio sexual masculino. Os três medicamentos são então "anti-androgénicos", o que significa que perturbam os hormónios masculinos, segundo o coautor do estudo, David M. Kristensen, e cientista sénior no Departamento de Neurologia do Hospital Universitário de Copenhaga, na Dinamarca. As três drogas aumentaram ainda mais a probabilidade de bebés do sexo masculino nascerem com malformações congénitas.

A investigação posterior focou-se no ibuprofeno, um medicamento anti-inflamatório não esteroide e que é muito usado por atletas, incluindo atletas olímpicos e futebolistas profissionais antes de uma prova, para prevenir a dor.

Os investigadores recrutaram 31 voluntários do sexo masculino com idade entre os 18 e os 35 anos. Destes, 14 receberam uma dose diária de ibuprofeno que muitos atletas profissionais e amadores recebem: 600 miligramas duas vezes por dia (1200 mg por dia é o limite máximo, conforme indicado pelos rótulos genéricos de ibuprofeno). Os restantes 17 voluntários receberam um placebo.



Os homens que tomaram ibuprofeno produziram menos testosterona, um sinal de testículos disfuncionais. Este desequilíbrio hormonal produziu hipogonadismo compensado, uma condição associada à diminuição da fertilidade, depressão e aumento do risco de eventos cardiovasculares, incluindo insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral.

Para o pequeno grupo de jovens participantes no estudo "esses efeitos são certamente reversíveis", disse Jégou. No entanto, não se sabe se os efeitos sobre a saúde do uso a longo prazo do ibuprofeno serão reversíveis, disse o cientista.