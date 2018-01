Pub

Os cientistas estimam que o animal não mediria mais do que uma avestruz

Vestígios de uma nova espécie de dinossauro herbívoro foram descobertos em rochas com 113 milhões de anos no sudeste australiano, foi hoje divulgado.

Segundo um artigo da revista científica PeerJ, a descoberta de uma cauda fossilizada e de ossos das patas permite ter uma nova visão sobre a diversidade dos pequenos dinossauros herbívoros e bípedes chamados ornitópodes, que percorreram um grande vale de rifte (complexo de falhas geológicas) que existiu entre a Austrália e a Antártida.

O novo dinossauro foi batizado com o nome "Diluvicursor pickeringi", em homenagem a David Pickering, antigo curador das coleções de paleontologia de vertebrados dos museus de Vitória, na Austrália, que morreu em 2016.

Os restos do animal pré-histórico - cujos exemplares maiores seriam do tamanho de uma avestruz e os mais pequenos do tamanho de um peru - foram encontrados em 2005 numa plataforma rochosa, perto do cabo Otway, na costa sul do estado de Vitória.

A reconstrução preliminar da musculatura da cauda do "Diluvicursor pickeringi" sugere, de acordo com os autores do artigo científico, que o dinossauro era um grande corredor.