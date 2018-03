Pub

Há truques usados para manipular e prender os utilizadores. Aprenda a resistir-lhes

Sente que passa demasiado tempo no telemóvel? É-lhe difícil resistir às notificações? Há algumas "pequenas mudanças" que pode fazer para conviver melhor e de forma mais consciente com telemóveis e outros aparelhos, diz o Centro para Tecnologia Humanizada.

Este centro norte-americano foi fundado por Tristan Harris, que trabalhou como conselheiro ético da Google, depois de publicar um memorando sobre as obrigações éticas da empresa em relação à forma como impacta os pensamento e ações dos milhões de utilizadores que usam os seus produtos.

Convertido em ativista, Harris faz agora campanha por um design ético dos produtos tecnológicos, alertando para os truques usados para manipular os utilizadores, nomeadamente para nos manter mais tempo agarrados aos aparelhos, já que em muitos casos estes gigantes dependem da atenção dos consumidores para ganhar dinheiro - já que o vendem é publicidade.

Aqui ficam cinco dicas que servem para "desligar" alguns truques usados para nos manter colados aos ecrãs:

Desligue os sinais visuais de notificações

Tem dificuldade a resistir abrir uma aplicação quando repara que tem uma, dez ou 30 mensagens por ler? Acontece no e-mail, mensagens, nas atualizações das aplicações. E servem exatamente para nos chamar a atenção. Uma solução é desligar tudo isso nas "definições". Basta ir a "notificações" e não selecionar a opção "emblemas".

Preto e branco

A cor nos ecrãs dos telemóveis e outros aparelhos estimula os cérebros. O que acontece se puser o ecrã a preto e branco? Experimente. No iPhone, por exemplo, basta ir às Definições, Geral, Acessibilidade, Atalho de Acessibilidade (no final de tudo) e selecionar Filtros de Cor. Fazer isto permite alternar entre o modo cor e o modo preto e branco com três toques seguidos no botão principal.

Carregue o telemóvel fora do quarto

Se utiliza o telemóvel como despertador mas tem tendência a ficar agarrado a ele ainda antes de sair da cama, experimente pôr o aparelho a carregar fora do quarto.

Aplicações de media sociais fora da primeira página

Mantenha as aplicações utilitárias - como os mapas, camâra, relógio - na primeira página e atire as dos media sociais (ou aquelas em que nota que perde mais tempo) para a segunda, ou para dentro de pastas.

Desligue a reprodução automática de vídeos

Foi ver um vídeo, mas acabou a ver 20 graças à reprodução automática? Desligue esta opção em plataformas como o YouTube para controlar melhor o que vê.