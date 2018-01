Pub

Nan Hauser estava debaixo de água e começou a ser empurrada por uma baleia. Só depois viu o tubarão

A bióloga marinha Nan Hauser acredita que uma baleia com mais de 22 toneladas lhe salvou a vida, protegendo-a do ataque potencialmente letal de um tubarão-tigre durante uma expedição nas ilhas Cook, no oceano Pacífico, no passado mês de outubro. As imagens do que aconteceu só agora foram divulgadas e rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

Nan Hauser disse à Time que não estava a compreender as ações da baleia, até que viu o tubarão. Explicando que as baleias são, normalmente, animais "altruístas" que protegem as focas dos predadores, por exemplo, a cientista garante que nunca tinha tido conhecimento de uma baleia agir para proteger um humano. "Se alguém me contasse eu não acreditava", afiançou.

No dia em que tudo aconteceu, a bióloga não se apercebeu da presença do tubarão, mas sentiu a baleia começar a tocar-lhe a empurrá-la com a cabeça. Os colegas que estavam com ela na expedição desligaram um drone submarino que filmava os movimentos da bióloga, receando o pior, mas Hauser deixou a própria câmara a gravar. Sofreu algumas nódoas negras e arranhões, mas acabou por sair ilesa. No vídeo, vê-se depois a bióloga a regressar ao barco, onde a aguardavam os restantes membros da equipa, e a gritar à baleia, que parece vir à tona para se certificar de que estava tudo bem, "I love you too", "também te amo".

Ainda que acredite que foi salva pela baleia, Hauser admite que não faz ideia do que motivou as ações do animal.

Um outro biólogo, James Sulikowski, professor na Universidade de New England, na Austrália, e que estudou os tubarões-tigre, diz não estar convencido de que se tratou de um salvamento: "O tubarão podia estar apenas a passar por ali, não há forma de saber a motivação da baleia", assinala.