Pub

José Avillez recebeu hoje o prémio para o melhor cozinheiro do ano atribuído pela Academia Internacional da Gastronomia. Chef recebeu o galardão em Paris

O Grand prix de l"Art de la Cuisine, atribuído pela Academia Internacional da Gastronomia "corresponde ao Óscar mundial do melhor cozinheiro do ano", segundo salienta um comunicado da Academia Portuguesa de Gastronomia. É considerado o prémio mais ambicionado no setor.

Depois de ter sido o primeiro chef português a ser distinguido com duas estrelas Michelin, a segunda recebeu-a em 2013, tornou-se o primeiro português a receber este prémio. "É a primeira vez que um português vence tamanha distinção, confirmando as críticas que José Avillez vem recebendo dos gastrónomos mais exigentes que já clamam pela mais que merecida terceira estrela no Michelin", salienta o documento.

O nome do chef português junta-se assim à lista dos melhores cozinheiros mundiais onde estão Alain Ducasse, Joel Robuchon, Thomas Keller, Pierre Gagnaire, Heston Blumenthal, Joan Roca, Grant Achatz, Massimo Bottura, Alex Atala, que desde 1990, têm sido distinguidos pela Academia Internacional de Gastronomia.

O prémio concedido "vem definitivamente colocar a gastronomia portuguesa ao lado das melhores do mundo, provando que o trabalho iniciado há alguns anos por esta nova geração dos chefes portugueses está a ser consagrada além fronteiras ao mais alto nível", refere ainda a Academia Portuguesa de Gastronomia.