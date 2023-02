Inscrições para o 'Nobel' dos professores já estão abertas

As inscrições para o Global Teacher Prize, considerado o 'Nobel' dos professores, abriram esta segunda-feira e prolongam-se até 14 de fevereiro. O prémio de 30 mil euros é dirigido a todos os docentes desde o pré-escolar ao 12.º ano, do ensino regular ou outros. Apesar das candidaturas serem da responsabilidade dos professores, toda a comunidade educativa é convidada a recomendar docentes que considerem que merecem este prémio.

Este prémio, em parceria com a Fundação Santander Portugal, foca-se em partilhar boas práticas de evolução e mudança mais adaptadas às novas necessidades, promover um debate construtivo sobre o futuro da educação e os novos desafios, e sublinhar a importância do papel dos professores no desenvolvimento da educação e do país.

Segundo a presidente da Fundação Santander Portugal, Inês Oom de Sousa "os professores desempenham um papel absolutamente essencial para fazer funcionar o elevador social, através da Educação, permitindo que os jovens e as crianças de hoje possam alcançar, como adultos, melhores condições de vida no futuro, com melhores empregos e melhores salários." E acrescenta que: "a Educação é o alicerce de uma sociedade mais desenvolvida, justa, inclusiva e sustentável. Esta ambição - que a Fundação partilha - pressupõe uma ação constante e articulada entre professores, pais e alunos. O Global Teacher Prize Portugal enquadra-se totalmente nesta nossa estratégia, uma vez que os professores têm de ser reconhecidos e valorizados, tanto em Portugal, como no Mundo".

Na presidência executiva do Global Teacher Prize Portugal mantém-se Afonso Mendonça Reis, e conta ainda com uma equipa composta por Pedro Carneiro, em representação da comunidade educativa, Sofia Barciela, jornalista na área da Educação e Constança Vilela, estudante de jornalismo no ensino superior e representante dos alunos.

A edição deste ano conta com uma novidade, uma Menção Honrosa dedicada a educadores de infância e que conta com o apoio da UNICEF Portugal.

Este prémio conta ainda com uma parceria com o Plano Nacional das Artes, um projeto dos ministérios da Cultura e da Educação que quer tornar as artes mais acessíveis aos cidadãos.