Indiciado agressor de estudante que morreu no Porto fica em preventiva

Cidadão francês detido pela PSP como suspeito de ter espancado, à porta de um bar, o jovem de 23 anos Paulo Correia, fica em prisão preventiva.

A notícia é esta noite avançada pelo JN. O caso ocorreu na zona de Passos Manuel, na Baixa do Porto, cerca das 03:00, e a morte do jovem foi confirmada pelo Guifões Sport Clube, emblema que a vítima representou enquanto basquetebolista..

Numa publicação esta segunda-feira, na página oficial na rede social Facebook, o clube de Matosinhos dá conta da morte: "No dia de ontem [domingo] acordámos com a triste notícia de que o nosso ex-atleta Paulo Correia sofreu um ataque violento que o colocou numa situação de luta pela vida. Infelizmente, a situação era demasiado grave pelo que acabou por falecer".

Sobre a noite das agressões fonte policial referiu à Lusa que na altura em que encontraram o jovem "ele estava inconsciente, inanimado na via pública e recebeu assistência médica no local com equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que depois o conduziu para o Hospital de Santo António".