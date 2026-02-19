Incêndio no Clube Naval de Lisboa leva a evacuação do edifício

Ao final da tarde desta quinta-feira, 19 de fevereiro, um incêndio deflagrou no Clube Naval de Lisboa, na zona da Doca de Belém, e levou à evacuação do edifício, disse fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros à Lusa. Não há registo de feridos.O alerta foi dado por volta das 19h08 e o incêndio já se encontra controlado, estando a ser realizados trabalhos de rescaldo, avança a SIC Notícias. Para o local, foram mobilizados 28 operacionais e 11 viaturas dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.As chamas deflagraram na parte superior do edifício do restaurante do Clube Naval de Lisboa. Henrique Santos, funcionário do espaço, disse ao canal de notícias que "foi muito difícil" apagar o fogo, uma vez que a estrutura da parte de cima é em madeira. No interior do espaço "estavam quatro clientes que tivemos que pedir para sair imediatamente, e estavam os funcionários todos", adiantou o empregado do restaurante do Clube Naval de Lisboa.