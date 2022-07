Portugal em situação de contingência a partir de segunda-feira

Portugal vai passar a estar, entre os dias 11 e 15 de junho, em estado de contingência, para fazer face ao aumento do risco de incêndio. Todo o território continental passa, assim, a estar em alerta vermelho. A medida foi anunciada ao final da tarde deste sábado pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

No final de uma reunião com os ministros da Defesa Nacional, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação, José Luís Carneiro - que tem na sua tutela a Proteção Civil - explicou que, face "às condições adversas que se esperam para os próximos dias", a medida de colocar o país em estado de contingência (passando assim para alerta vermelho para a prevenção de incêndios) é sobretudo "de caráter preventivo."

"O objetivo é que, estando em estado de contingência, a Autoridade Nacional da Proteção Civil tenha a autonomia necessária para poder gerir e coordenar os meios e recursos que considere necessários para combater os incêndios", explicou. Quando questionado sobre um eventual pedido de ajuda à União Europeia para combater os fogos em Portugal, José Luís Carneiro não respondeu, optando por reforçar um apelo que já deixara: "À semelhança do que já foi dito, é importante reforçar que as pessoas têm um papel importante no combate aos incêndios", como é o caso da não-utilização de máquinas agrícolas.

