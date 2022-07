Incêndios: Três fogos com mais de 1000 operacionais são os que mais preocupam

Três incêndios nos distritos de Santarém, Leiria e Vila Real eram às 08:00 os que mais preocupavam os bombeiros, podendo nas próximas horas juntarem-se meios aéreos no combate, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

O oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Rodrigo Bretelo referiu que "durante a noite não houve necessidade de evacuar localidades", acrescentando que "não houve habitações em perigo" e que os "três incêndios estiveram sempre tanto ao nível da consolidação e rescaldo como ao nível do perigo para habitações e populações controlados".

"A esta hora mantém-se o incêndio da Cumeada, concelho de Ourém, em Santarém, que teve início na quinta-feira e que está com 585 operacionais e 196 veículos. O incêndio maioritariamente está em resolução e vigilância ativa. Apenas não passou efetivamente a resolução (...) porque tivemos algumas reativações durante a noite. Como a área é muito extensa e temos muitos pontos quentes, mantém-se a vigilância e rescaldo no local", disse à Lusa o oficial de operações Rodrigo Bretelo, da Proteção Civil.

De acordo com o oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), mantém-se igualmente na mesma situação de rescaldo e vigilância ativa, o incêndio que deflagrou às 15:50 de sexta-feira em Vale da Pia, concelho de Pombal, no distrito de Leiria. Mobilizava 342 operacionais, com o apoio de 108 veículos.

"Atendendo à extensa área do incêndio, mantém-se em curso, apesar de no seu perímetro estarmos em trabalho de vigilância ativa, tendo havido apenas cerca das 07:20 uma reativação na localidade de Sarzeda", indicou.

A preocupar os bombeiros está também o fogo que deflagrou às 15:15 de domingo em Canedo, concelho de Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real, que estava às 08:00 a ser combatido por 150 operacionais, com o auxílio de 143 veículos.

"Às 07:10 estava em rescaldo, mas num dos seus setores estava ativo, ainda que a ceder aos meios", disse.

O oficial de operações da ANEPC disse também que nas próximas horas devem ser ativados se necessário meios aéreos para ajudar no combate.

Mais de 2000 bombeiros combatiam fogos quando o país entrou em contingência

Portugal continental entrou esta segunda-feira às 00:00 em situação de contingência, que deverá terminar às 23:59 de sexta-feira, mas poderá ser prolongada caso seja necessário. A essa hora, mais de 2.000 bombeiros combatiam 52 fogos em Portugal continental.

Segundo a página eletrónica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, um total de 2.027 operacionais, apoiados por 622 veículos, combatiam pela meia-noite 52 incêndios, nove dos quais estavam ativos, oito em resolução e 35 em conclusão.

De acordo com a nota do MAI, a declaração da situação de contingência implica "o imediato acionamento de todos os planos de emergência e proteção civil nos diferentes níveis territoriais", a passagem ao estado de alerta especial de nível vermelho, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), para todos os distritos, com mobilização de todos os meios disponíveis, e "o reforço do dispositivo dos corpos de bombeiros com a contratualização de até 100 novas equipas, mediante a disponibilidade dos corpos de bombeiros".

O risco de incêndio levou ainda o primeiro-ministro a cancelar uma visita que tinha planeada a Moçambique entre segunda e terça-feira. António Costa desloca-se esta segunda-feira a Coimbra, Lousã e Viseu para "verificar no terreno a operação e dar visibilidade a todos os recursos e meios para o combate aos incêndios".

O primeiro-ministro estará acompanhado pelos ministros da Administração Interna, José Luís Carneiro, e do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e pelo presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), Tiago Oliveira.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também cancelou uma deslocação a Nova Iorque.

Mais de 80 concelhos de 10 distritos em perigo máximo

Portugal continental tem mais de 80 concelhos de 10 distritos em perigo máximo de incêndio rural devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, segundo o IPMA.

Em perigo máximo estão mais de 80 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.