Incêndio numa cave em Lordelo faz um morto

Um homem morreu nesta segunda-feira na sequência de um incêndio que deflagrou numa cave que a vítima "usaria como quarto", em Lordelo, concelho de Paredes, informaram fontes da Proteção Civil.

A vítima teria entre 50 e 60 anos, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Lordelo.

Já o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto informou que "o fogo deflagrou numa cave que a vítima usaria como quarto".

O alerta foi registado às 06:34 e o fogo dado como extinto às 07:15, disse a mesma fonte.

No local estiveram 23 operacionais auxiliados por oito viaturas dos Bombeiros Voluntários de Lordelo, INEM e GNR.

De acordo com o CDOS do Porto, cerca das 09:00 era aguardada a Polícia Judiciária no local.