Incêndio num prédio obriga à retirada de 60 pessoas em Agualva-Cacém

Um incêndio num prédio de 10 andares, no centro de Agualva-Cacém, Sintra, obrigou esta madrugada à retirada de 60 pessoas que residiam no edifício, mas não há vítimas, de acordo com os bombeiros locais.

O fogo começou no 10.º andar, cerca das 05:30, num prédio situado no centro da cidade, disse à agência Lusa o comandante da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Agualva Cacém, Francisco Santos.

A mesma fonte adiantou que não há vítimas, contudo ainda será feita uma segunda vistoria no prédio.

Cerca das 07:00, o fogo estava em resolução, mantendo-se no local 25 bombeiros e nove veículos.