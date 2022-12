Incêndio em três habitações causa dois feridos ligeiros em Donas, Castelo Branco

Quatro pessoas ficaram desalojadas, duas das quais sofreram ferimentos ligeiros, no incêndio em três habitações em Donas, no concelho do Fundão, que foi dado como dominado às 07:25, segundo um novo balanço da proteção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco referiu que na sequência do incêndio que deflagrou às 04:40 há quatro desalojados, dois homens e duas mulheres.

"Há também dois feridos ligeiros, por inalação de fumos, dois homens que foram transportados ao Hospital da Covilhã", indicou.

De acordo com a mesma fonte, na sequência do incêndio, duas habitações ficaram danificadas na totalidade e a terceira sofreu danos.

"Temos indicação de que duas estariam habitadas permanentemente e a terceira não. O fogo começou numa habitação e depois propagou-se às outras duas contíguas", disse.

Fonte do CDOS de Castelo Branco adiantou ainda cerca das 07:40 que o coordenador de proteção civil está no local para avaliar os danos e tratar do realojamento das pessoas.

ÀS 07:43 estavam no terreno 30 operacionais, com o apoio de 11 veículos.