Incêndio em prédio na Brandoa provoca quatro feridos

Um incêndio num prédio da Brandoa, no concelho da Amadora, fez com que quatro pessoas tivessem de ser assistidas por inalação de fumo, avança a SIC Notícias.

Os quatro indivíduos que se encontravam no edifício tiveram de ser transportados pelo INEM para o Hospital Francisco Xavier, em Lisboa, na sequência do fogo que destruiu o primeiro andar do prédio.

Além do INEM e dos bombeiros, também a Polícia Judiciária esteve presente no local do incêndio para aurar as causas do incêndio, que ainda não são conhecidas.