Incêndio em pesado corta o trânsito na A41 em Gondomar

O trânsito na Autoestrada 41 (A41) está cortado no sentido norte-sul em Gondomar, na sequência de um incêndio num veículo pesado de mercadorias, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O pesado de mercadorias incendiou-se ao quilómetro 48,7 da A41 - CREP - Circular Regional Exterior do Porto junto a Gondomar, sem causar vítimas, acrescentou a fonte,

"O alerta foi dado às 03:47. O trânsito está cortado apenas no sentido norte-sul e naquele quilómetro", precisou.

ÀS 06:30 estavam no local 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.