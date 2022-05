Sete pessoas assistidas após incêndio em hotel do Rossio

Sete pessoas foram hoje de manhã assistidas devido a inalação de fumos na sequência de um foco de incêndio no My Story Hotel Rossio, em Lisboa, disse à Lusa fonte do Regimentos Sapadores de Bombeiros.

"O alerta para o incêndio foi dado às 06:49, tendo o mesmo sido dado como extinto às 06:56. Sete pessoas foram assistidas no local por inalação de fumos", disse

A mesma fonte adiantou cerca das 08:30 que o rescaldo do incêndio já foi feito, aguardando-se uma equipa da EDP.

No local estiveram 33 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por 11 veículos.

Contactada pela Lusa às 09:30, fonte dos Sapadores adiantou que o incêndio, que terá tido origem num quadro elétrico, causou danos apenas no hall de entrada do hotel.

