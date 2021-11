Incêndio destroi o Bar do Peixe, no Meco (com vídeo)

Um incêndio que deflagrou no início da tarde desta sexta-feira destruiu o Bar do Peixe, no Meco, no concelho de Sesimbra.

O fogo foi combatido por 30 operacionais dos bombeiros com o apoio de onze veículos, de acordo com uma notícia avançada pela SIC Notícias, que revela ainda que o estabelecimento tinha fechado no domingo para férias e estava previsto reabrir no dia 27 de novembro.

Ainda de acordo com a mesma fonte, um bombeiro que combatia as chamas teve de receber assistência médica por exaustão.