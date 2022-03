Incêndio destrói apartamento e faz um desalojado no Seixal

Uma pessoa ficou esta segunda-feira desalojada em consequência de um incêndio urbano que destruiu o apartamento onde vivia num prédio na Cruz de Pau, concelho do Seixal, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

A fonte adiantou à Lusa que o alerta para o incêndio urbano, na freguesia da Amora, foi dado às 05:55, tendo o fogo sido dado como extinto uma hora depois.

"O incêndio deflagrou no 4.º andar de um prédio na Rua Infante D. Augusto. O único habitante do apartamento não se encontrava em casa na altura. Não há feridos a registar e o fogo não se propagou a outros andares", disse a mesma fonte.

O apartamento ficou inabitável, pelo que o proprietário vai ser realojado pelos Serviços Municipais de Proteção Civil do Seixal, segundo o CDOS.

No local do incêndio, cujas causas são ainda desconhecidas, estiveram 38 operacionais, com o apoio de 16 veículos.