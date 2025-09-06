Incêndios: EN 17 interdita nos dois sentidos devido a fogo de Seia

O incêndio que lavra desde as 10:30, em Sandomil, concelho de Seia, distrito da Guarda, obrigou à interdição da Estrada Nacional (EN) 17, nos dois sentidos, e mobiliza mais de 400 operacionais.Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, às 15:45, o incêndio continuava “com duas frentes ativas” e obrigou à interdição da EN 17, entre as localidades de Catraia de São Romão (Seia) e Póvoa das Quartas (Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra), pelas 13:25.A mesma fonte não confirmou à agência Lusa a existência de localidades confinadas ou em risco. O alerta para este incêndio foi dado cerca das 10:30 e às 15:49, segundo a página de Internet da Autoridade Emergência e Proteção Civil (ANEPC) consultada pela agência Lusa, o combate a este fogo mobilizava um total de 457 operacionais, auxiliados por 135 veículos e 14 meios aéreos.