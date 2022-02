Impacto nos serviços da Vodafone "em fase final de resolução"

Números listados debaixo do contacto Vodafone não estão relacionados com o ciberataque

O impacto verificado nos serviços da Vodafone "encontra-se em fase final de resolução", com "um volume já bastante residual de clientes afetados", disse esta quinta-feira à Lusa fonte oficial da operadora de telecomunicações.

"A estabilização da rede está praticamente assegurada, o que inclui voz móvel e fixa, dados e serviço de televisão", acrescentou.

Em curso, "está o restabelecimento de soluções específicas para clientes empresariais", sendo que "aumentamos também a disponibilização de mais ferramentas de serviço de apoio ao cliente, incluindo restabelecimento de parte dos canais digitais", prosseguiu fonte oficial.

A operadora de telecomunicações liderada por Mário Vaz foi alvo de um ciberataque sem precedentes na noite de segunda-feira, o qual afetou a sua rede e os seus quatro milhões de clientes.

Na terça-feira, em conferência de imprensa, o presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, garantiu que a empresa estava "de forma ininterrupta desde as nove da noite" de segunda-feira a trabalhar sobre este "grave" incidente.

No dia 07 de fevereiro, "cerca das 21:00, nós fomos confrontados com uma interrupção abrupta da quase totalidade dos nossos serviços de comunicações, à exceção do serviço fixo de Internet e de uma parte expressiva ainda de clientes de televisão, todos os demais serviços foram afetados, incluindo a total indisponibilidade do serviço de apoio a clientes", explicou, na altura Mário Vaz.

"Ficámos sem redes e sem hipótese de contacto com os nossos clientes", acrescentou, tendo colocado de imediato em ação o gabinete de crise.

O primeiro serviço a ser recuperado ainda na segunda-feira foi a de voz sobre rede 2G pelas 22:00. Depois foram recuperados os serviços dados sobre rede 3G "já perto da meia-noite", tendo iniciado a primeira fase na Região Autónoma da Madeira e depois, progressivamente, ao resto do país durante toda a madrugada.

Na manhã de terça-feira, a Vodafone tinha recuperado o serviço de SMS "ponto a ponto" como também o de televisão, disse o gestor, que salientou que o serviço de Internet fixa não tinha sofrido interrupção.