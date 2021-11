IKEA quer eliminar plástico das embalagens até 2028

Em linha com o compromisso de ter um impacto positivo nas pessoas e no planeta, a IKEA vai eliminar progressivamente o plástico das embalagens dos seus produtos. O processo vai acontecer em diferentes fases, começando pela gama de novos produtos até 2025, e das gamas já existentes até 2028.

Com esta medida, a empresa ambiciona contribuir para um mundo sem desperdício, ajudando a reduzir a poluição e, ao mesmo tempo, levar a indústria a pensar em alternativas recicladas e recicláveis.

As embalagens planas são uma componente chave do modelo de negócio da IKEA e um fator importante de acessibilidade, sustentabilidade e segurança. Para combater o desperdício e a poluição causada pelo plástico descartável, a empresa já diminuiu significativamente a quantidade utilizada no embalamento.

Atualmente, menos de 10% do volume total de materiais utilizados nas embalagens pela IKEA são plásticos. Ao deixar de utilizar esta matéria-prima nas embalagens, a marca irá reforçar o caminho de utilizar apenas materiais renováveis ou reciclados.

"Este é um passo muito importante neste caminho para sermos um negócio circular e com impacto positivo no clima. Sem dúvida que é um grande desafio, mas sabemos que é fundamental encontrar alternativas sustentáveis ao plástico e isso só é possível quando estabelecemos estas metas e objetivos muito concretos e trabalhamos em conjunto com fornecedores e parceiros. Esperamos que esta medida inspire outras pessoas, empresas e indústrias a agir" refere Ana Barbosa, Responsável de Sustentabilidade da IKEA Portugal.

Anualmente, a empresa investe mais de mil milhões de euros em, aproximadamente, 920 mil toneladas de materiais. Esta eliminação total do plástico descartável no embalamento irá exigir a procura de novas soluções, bem como uma estreita colaboração com várias equipas e fornecedores em todo o mundo.

É possível que seja necessário manter algumas embalagens de plástico na gama alimentar da IKEA, uma vez que as mesmas são necessárias para garantir os padrões de qualidade e segurança alimentar