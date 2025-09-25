Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
IGAS abre processo para esclarecer morte de bebé de 11 meses à porta do centro de saúde de Idanha-a-Nova

A inspeção-geral refere que o processo de esclarecimento vai fazer acompanhamento do processo de inquérito que já tinha sido instaurado pela Unidade Local de Saúde de Castelo Branco sobre este caso.
A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) anunciou esta quinta-feira, 25 de setembro, a abertura de um processo para esclarecer os factos relacionados com a assistência a um bebé na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, que morreu em 22 de agosto.

"Por despacho de 03 de setembro de 2025 do inspetor-geral, foi instaurado um processo de esclarecimento sobre os factos relacionados com a assistência prestada a um bebé de 11 meses na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, e que viria a falecer no dia 22 de agosto", adiantou a IGAS em comunicado.

A inspeção-geral referiu ainda que o processo de esclarecimento vai fazer acompanhamento do processo de inquérito que já tinha sido instaurado pela Unidade Local de Saúde de Castelo Branco sobre este caso.

Bebé de 11 meses morre à porta das urgências em Idanha-a-Nova. Aberto inquérito

O Ministério Público está a investigar a morte deste bebé de 11 meses que terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória à porta do centro de saúde de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

Na altura, o canal TV Record noticiou que um bebé terá morrido à porta do centro de saúde de Idanha-a-Nova, depois do atendimento lhe ter sido recusado por estar perto da hora de fecho da unidade de saúde, de acordo com a mãe da criança.

Já a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco abriu um inquérito interno para apurar o que aconteceu, enquanto o INEM referiu que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) recebeu uma chamada do centro de saúde a pedir apoio para um bebé de 11 meses em paragem cardiorrespiratória, mas apesar dos esforços, "o bebé não recuperou da situação de PCR".

De acordo com a mãe, o menino era saudável, mas começou a ficar doente, não aparentando nada de grave, ou pelo menos, que fizesse prever o desfecho.

A família recorreu ao centro de saúde de Idanha-a-Nova e foi encaminhada para a Urgência Pediátrica do Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, onde foi prescrita medicação ao bebé, mas o estado de saúde da criança piorou.

Ao regressarem ao centro de saúde de Idanha-a-Nova, o atendimento terá sido recusado, tendo sido acionado o 112 para transportar o bebé de volta para o hospital em Castelo Branco, mas a criança acabou por morrer à porta do centro de saúde.

O INEM confirmou que foi ativada uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova e uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE).

