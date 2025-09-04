Identificados 13 mortos: 5 portugueses, 2 coreanos, 2 canadianos e cidadãos da Suíça, Alemanha, Ucrânia e EUA

O Ministério Público (MP) anunciou esta quinta-feira, 4 de setembro, que identificou oito das 16 vítimas mortais do descarrilamento do Elevador da Glória, sendo que cinco são de nacionalidade portuguesa, duas de nacionalidade coreana e uma de nacionalidade suíça, acrescentando que decorrem os procedimentos para identificar os restantes corpos, que se encontram no Instituto de Medicina Legal de Lisboa.Já depois de ter sido difundido esta nota, Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, revelou que, “com elevado grau de probabilidade” e tendo por base documentos e informações recolhidas nas últimas horas, é possível identificar um cidadão alemão, dois canadianos, um ucraniano e um norte-americano como vítimas mortais, pelo que faltam identificar três.Em comunicado, o MP revela que as autópsias realizadas cumpriram "os protocolos internacionais e nacionais previstos para identificação de vítimas mortais em casos de catástrofe", um procedimento que pode, por isso levar algum tempo, até à sua conclusão.Neste momento, estão a ser realizados todos "os procedimentos para identificação das restantes oito" vítimas mortais, sendo que as diligências estão a ser efetuadas "em estreita articulação entre o Ministério Público, os órgãos de polícia criminal - designadamente a Polícia Judiciária e a Polícia de Segurança Pública -, e o INMLCF", esclarece o Ministério Público.Na mesma nota, o MP confirmou ter procedido à instauração de um inquérito, que é dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa, assegurando que ainda durante o dia de quarta-feira, nos momentos que se seguiram ao acidente, "foram encetados os procedimentos necessários" para que fosse possível proceder à "preservação de prova" e "identificação das vítimas"..Tragédia em Lisboa. Relatório preliminar do Gabinete de Investigação de Acidentes num prazo de 45 dias.Leia aqui o relatório da inspeção ao elevador da Glória que foi feita no dia do acidente.Manhã seguinte ao trágico acidente do elevador da Glória: lamento e tristeza de quem passa pelo local