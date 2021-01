Humberto Barbosa "A bela e velha sopa de legumes é um excelente jantar em tempo de pandemia"

O que podemos fazer para evitar ganhar peso durante o confinamento?

Numa altura em que as pessoas estão confinadas e passam mais tempo em casa, a sua relação com o frigorífico é muito mais próxima e, obviamente, gastam menos calorias porque vão menos vezes à rua. Se consomem menos e ingerem mais podem vir a ter um problema de obesidade ou no mínimo de excesso de peso. Ao nível da alimentação devemos seguir a regra pequeno-almoço de rei, almoço de príncipe, jantar de pobre. Devemos tomar a refeição principal ao pequeno-almoço, de preferência uma taça com fruta variada, um iogurte também é aceitável. A meio da manhã comer sempre uma peça de fruta, ao almoço uma proteína com legumes e apenas um hidrato de carbono - de preferência batata-doce ou arroz integral com casca - e a proteína deve ser magra. Peixe, frango, galinha, peru ou tofu e seitan. Ao lanche comer sempre uma fruta e fazer um jantar de pobre.

O que é um jantar de pobre?

Sopa de legumes. A bela e velha sopa de legumes é um excelente jantar em qualquer altura, principalmente, em tempo de pandemia.

O que podemos fazer dentro de casa para evitar o sedentarismo?

Durante o período de confinamento, em que as pessoas passam mais tempo em casa, existe um conjunto de exercícios que podemos fazer e não necessitam de nenhum equipamento especial. Agachamentos, alongamentos, apoiarmos as mãos no sofá, afastarmos o rabo e irmos abaixo e acima várias vezes - lounges -, são alguns dos exercícios que podemos fazer. Mas o melhor de todos os exercícios é, durante o confinamento, esconder todos os comandos de casa, principalmente os da televisão. As pessoas gostam muito de mudar de canal e se esconderem o comando da televisão, cada vez que quiserem mudar de canal têm de se levantar. E, no final do dia, acabam por ir e voltar muitas vezes. O ideal é, de cada vez que quisermos alguma coisa, mexermos o nosso corpo em direção ao objeto.

Devemos reduzir ou moderar o consumo de álcool durante o confinamento para evitar ganhar peso?

Se antigamente associávamos o consumo de álcool às celebrações e ao convívio, hoje, infelizmente, associamos mais o álcool à desinfeção das mãos como medida de higienização e proteção. E é sobretudo nesse sentido que nos devemos lembrar do álcool durante o confinamento. Em relação às bebidas alcoólicas que temos em casa, devemos pensar que são bebidas que têm muitas calorias - e calorias vazias.

O que são calorias vazias?

Existem alimentos que têm um número elevado de calorias mas que têm valor nutritivo. As bebidas alcoólicas são calorias vazias que só servem para nos fazer ganhar mais peso e mais gordura. Por isso, álcool só para desinfetar as mãos durante o tempo de pandemia. A exceção em termos de bebidas alcoólicas é o vinho. Se quiser fazer um brinde a alguma ocasião especial, opte pelo vinho tinto. O vinho tinto tem uma substância que se chama procianidólicos, mais conhecidos como os OPC (oligómeros procianidólicos) da grainha da uva, um dos mais poderosos antioxidantes que existem. O vinho tinto não só é a bebida alcoólica que menos mal faz, como também tem vantagens para a nossa saúde. Mas devemos beber apenas um copo - e não um copo de cada vez. Um copo por dia.