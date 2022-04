Huawei apoia estudantes universitários portugueses

O Programa de Bolsas Universitárias da Huawei Portugal arrancou este ano e esta segunda-feira entregou as primeiras 50 bolsas, a estudantes do ensino superior das áreas da engenharia e tecnologia numa cerimónia ocorrida na Estufa Fria, em Lisboa, escolhidos pelo seu desempenho entre as mais de 3000 candidaturas recebidas de todo o território nacional.

A cerimónia contou com uma plateia de convidados, entre eles o grupo de jurados que selecionou os vencedores das bolsas. Presente esteve também o CEO da Huawei Portugal: "Este programa de bolsas universitárias é uma oportunidade única para quem quer investir no seu futuro, e os estudantes aqui reconhecidos serão os líderes de amanhã", disse Tony Li, ao congratular os novos bolseiros.

Também Luísa Ribeiro Lopes, presidente do .PT, entidade parceira desta iniciativa, salientou que "a aposta na educação e na capacitação de profissionais em áreas como a engenharia e a tecnologia tem sido determinante para a afirmação do país à escala global, principalmente num momento em que a transição digital é uma realidade incontornável".

Entre os 50 bolseiros, sendo que cerca de metade é do género feminino, encontram-se estudantes com diversos graus académicos, da licenciatura ao doutoramento, com especial incidência para a licenciatura (40% dos alunos) e para jovens entre os 18 e os 23 anos (72%).