Hospital português recebe prémio internacional

A 1ª edição dos "Prémios Europeus da Hospitalização Privada", distinguiu esta quinta-feira, no Páteo da Galé, em Lisboa, hospitais portugueses, alemães, espanhóis e italianos pela prestação de serviços de saúde durante 2021-2022.

Em comunicado, a organização, a cargo da UEHP - União Europeia da Hospitalização Privada e da APHP - Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, informa que agraciou o Hospital da Luz com o prémio "Excelência no local de trabalho", tendo em conta as "iniciativas que apostam na promoção de melhores condições e ambiente de trabalho, com resultados comprovados na otimização do desempenho organizacional e na colaboração entre profissionais".

Na cerimónia, foi ainda atribuído um prémio especial aos hospitais romenos e polacos, pelo papel desempenhado no apoio humanitário dado à vaga de refugiados da guerra na Ucrânia.