Hospital Fernando da Fonseca vai pedir estatuto de centro universitário

O Hospital Fernando da Fonseca, conhecido como Amadora-Sintra, quer tornar-se num Centro Hospital Universitário, estando já a trabalhar num pedido que irá apresentar à tutela. Segundo explicou ao DN fonte hospitalar "há vários protocolos com universidades em vigor que sustentam este passo", nomeadamente protocolos que todos os anos permitem o acolhimento de estudantes que ali podem aprofundar a sua formação de prática clínica, através de estágios.

Hoje será assinado mais um com a Universidade Católica tendo em vista a cooperação com o curso de Medicina, já que o hospital considera que a instituição, sediada em Sintra, está na sua área de geográfica, podendo beneficiar desta proximidade. "O curso tem a sua prática clínica alicerçada no Grupo Lusíadas, mas este novo protocolo também o vai capacitar devido à grande vertente assistencial que o HFF tem, pois serve a maior área geográfica do SNS", afirmaram ao DN.

Na prática, sublinharam ao DN, "o HFF irá proporcionar aos futuros médicos desta instituição a possibilidade de realizarem ensino prático, tutorial e rotações/estágios clínicos e/ou a colaboração na orientação de estudos ou trabalhos académicos e/ou a colaboração em estudos de investigação biomédica e clínica".

O protocolo prevê que os primeiros alunos do 4º ano sejam recebidos em setembro de 2024. No total, serão oito alunos de cada vez. A partir de setembro de 2025, começarão rotações clínicas para alunos do 5º ano, num total 10 alunos de cada vez.

Neste momento, o HFF tem já protocolos com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, desde julho 2016, com a Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa, desde outubro de 2016, e com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa na área de Medicina Intensiva (agosto 2020). Tem ainda um Acordo de Afiliação para o ensino clínico do Ciclo de Estudos Integrado do Mestrado em Medicina (MMED) da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e, desde abril de 2022, com uma das Entidades afiliadas do Centro Académico de Medicina de Lisboa.

O hospital reforça ainda que o estatuto de centro hospitalar universitário fará ainda mais sentido com "a construção do Hospital de Proximidade de Sintra, que está em curso e abrirá no final deste ano, vai alterar a realidade jurídica do HFF".