Hospitais privados já fazem quase 30% dos partos na região de Lisboa

Os três maiores grupos privados de saúde realizaram 28,5% do total de partos registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que significa - segundo noticia o Público esta terça-feira -, que os hospitais privados estão a fazer cada vez mais partos comparativamente aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Desde as Caldas da Rainha até Setúbal, passando pelas áreas limítrofes ribatejanas da Grande Lisboa, o Hospital CUF Descobertas (Lisboa) fez 2 916 partos, a Luz Saúde (Lisboa) realizou 2 898 nascimentos nas suas instalações e a unidade lisboeta do grupo Lusíadas Saúde nasceram 2 452 bebés, e na da Amadora 1 077. Isto, de acordo com os dados citados pelo matutino.

