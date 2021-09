Homem morreu atingido por muro numa fábrica em Guimarães

Cinco bombeiros feridos em acidente, um com gravidade

Um homem morreu esta sexta-feira atingido por um muro que caiu numa fábrica em Lordelo, em Guimarães, no distrito de Braga, disse fonte dos bombeiros.A fonte dos Bombeiros de Vila das Aves não soube adiantar as circunstâncias do acidente.

A vítima ficou soterrada.

O alerta foi dado pelas 09:42 e para o local foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por sete viaturas.

A GNR tomou conta da ocorrência.