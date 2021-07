Homem morre na marina da Póvoa de Varzim após sentir-se mal na água

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu esta sexta-feira na marina da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, após sentir-se mal na água durante uma formação do Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR).

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere que o óbito foi declarado no local.

"A vítima foi retirada da água por elementos que se encontravam a participar na formação, tendo estes elementos iniciado as manobras de reanimação até à chegada do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], que continuou com as manobras, sem ter sido possível reverter a situação", adianta.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com AMN, o corpo foi transportado pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

"O gabinete de psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima", é acrescentado.

A AMN indica ainda que recebeu o alerta pelas 15:22, através da Associação de Nadadores-salvadores "Os Delfins", ativando de imediato para o local o piquete do Comando Local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim, os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

O Comando Local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim tomou conta da ocorrência.