Homem mata mulher em casa e tenta suicidar-se no Seixal

Um homem esfaqueou e matou a mulher no Seixal, na manhã desta segunda-feira, e tentou suicidar-se. Segundo o Jornal de Notícias, o filho do casal terá sofrido ferimentos ligeiros em circunstâncias ainda por apurar. O crime está a ser investigado pela PJ de Setúbal.

O homicídio aconteceu em casa na Avenida do Pinhal Vidal, no Seixal. O agressor atacou a vítima com uma arma branca e, segundo o Correio da Manhã, o filho terá surpreendido o pai a atacar a mãe e tentou defendê-la.

Ao local acorreram os bombeiros do Seixal, Almada e Cruz Vermelha, além da PSP que acionou a Polícia Judiciária de Setúbal, por se tratar de um crime de homicídio.

O atacante foi transportado para o Hospital Garcia de Orta em estado crítico e o filho do casal, ferido leve, recebeu tratamento hospitalar.