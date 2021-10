Homem ferido com gravidade em atropelamento ferroviário junto em Palmela

Um homem ficou esta quinta-feira ferido com gravidade após ser atropelado à passagem de um comboio Intercidades perto da estação do Poceirão, no concelho de Palmela, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal. De acordo com a mesma fonte, o homem foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado grave.

O alerta foi dado às 08:02, tendo a Linha do Alentejo (que liga o Barreiro à Funcheira, concelho de Ourique, distrito de Beja) estado interrompida até às 09:23, hora em que foi retomada a circulação.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Águas de Moura, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Guarda Nacional Republicana (GNR).