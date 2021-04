Homem encontrado sem vida na margem do Douro no Porto

O cadáver de um homem aparentando 30 anos de idade foi encontrado esta sexta-feira na margem norte do Douro, no Porto, disse fonte da Autoridade Marítima.

O corpo, parte dele submerso nas águas do rio, foi localizado perto da Estátua do Anjo, na Foz do Douro, cerca das 09:05.

Segundo a fonte, uma primeira inspeção visual não permitiu tirar conclusões quanto à causa de morte, pelo que a Polícia Judiciária foi chamada ao local.

A página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indica que foram mobilizados para o local 12 operacionais, apoiados por seis viaturas.