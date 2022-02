Homem detido nas Caldas da Rainha por tentativa de homicídio da mulher

A PSP deteve nas Caldas da Rainha um homem suspeito de tentativa do homicídio da mulher, esfaqueada e que teve que ser submetida a uma intervenção cirúrgica, informou esta sexta-feira o Comando Distrital de Leiria.

O homem de 62 anos foi detido em flagrante delito, no interior da habitação do casal, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, após ter desferido "algumas facadas na zona abdominal e braços da vítima", a sua mulher, de 58 anos, informou a PSP em comunicado.

A agressão teve lugar cerca das 23:00 de quinta-feira quando, segundo a PSP, "alguns vizinhos residentes no mesmo prédio ouviram os gritos de aflição", tendo solicitado socorro através do número 112.

A PSP montou um dispositivo no terreno, envolvendo várias valências policiais, para "evitar possíveis fugas do suspeito do local onde ocorrera a tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica" e encontrou "a vítima, ensanguentada e em estado grave", na residência do casal.

Aquando da chegada dos polícias, "o agressor fechou-se no interior da residência" e deixou de responder aos chamamentos dos agentes que verificavam a eventual existência de armas de fogo, pode ler-se no comunicado.

Face ao comportamento do alegado agressor, os agentes optaram por arrombar a porta, intercetando e detendo o suspeito.

A vítima, que foi no local auxiliada pelos vizinhos, encontra-se livre de perigo, após ter sido submetida a intervenção cirúrgica no Centro Hospitalar do Oeste -- Unidade de Caldas da Rainha e o agressor encontra-se hospitalizado "visto ter ingerido previamente dezenas de comprimidos e consumido bebidas alcoólicas", informou ainda a PSP.