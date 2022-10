Homem detido depois de atingir mulher grávida com arma

Um homem de 34 anos foi detido pela GNR em Redondo, no distrito de Évora, por posse ilegal de arma, com a qual atingiu a mulher, que está grávida, revelou esta segunda-feira fonte da força de segurança.

A fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à agência Lusa que o caso aconteceu, na madrugada de domingo, quando o homem foi a casa buscar a arma de fogo, depois de se envolver numa rixa num bar da vila alentejana.

Segundo a mesma fonte, o homem atingiu acidentalmente a mulher numa perna, com a arma de fogo, quando a vítima tentava impedi-lo de sair de casa.

A mulher, de 30 anos e que está grávida, foi transportada com ferimentos para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), adiantou a fonte, sem saber precisar o seu atual estado de saúde.

De acordo com a fonte da GNR, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.