Homem decapitado em Matosinhos. Terá sido usada uma motosserra

Um homem, com cerca de 50 anos, foi encontrado esta terça-feira já cadáver no interior de um carro, à porta de instalações industriais em São Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos. Segundo o JN, a cabeça da vítima estava nos terrenos de uma construtora.

Foi ainda encontrada uma motosserra, que terá sido usada para decapitar a vítima. O alerta foi dado por volta das 10:00 horas da manhã desta terça-feira, por um familiar, que chamou para o local os bombeiros e a PSP.

As circunstâncias do crime estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.