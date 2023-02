Homem de 80 anos morre em despiste de automóvel no concelho de Almada

Um idoso de 80 anos morreu este domingo na sequência do despiste do automóvel que conduzia numa estrada do concelho de Almada, no distrito de Setúbal, disseram fontes da Proteção Civil, dos bombeiros e do INEM.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 08:04, ocorreu na área geográfica da União de Freguesias de Laranjeiro e Feijó, concelho de Almada.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal era o condutor e único ocupante da viatura.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Contactadas pela Lusa, fontes do comando dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) referiram que a vítima mortal é um homem de 80 anos.

As operações de socorro mobilizaram 11 operacionais dos Bombeiros de Cacilhas, INEM e PSP, apoiados por quatro veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Almada.