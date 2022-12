Um homem de 78 anos morreu este sábado atropelado em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, revelou à Lusa fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

O acidente ocorreu pelas 09:48 na Rua Afonso de Albuquerque, acrescentou a mesma fonte.

No local estiveram os Bombeiros de Areosa/Rio Tinto.