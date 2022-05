Homem de 35 anos morto a tiro na Quinta da Princesa no concelho do Seixal

Um homem de 35 anos foi mortalmente atingido com disparos de uma arma de fogo, cerca das 23:30 de segunda-feira, no bairro da Quinta da Princesa, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, revelou esta terça-feira fonte policial.

Segundo o diretor da Polícia Judiciária de Setúbal, João Bugia, já está a decorrer uma investigação para recolha de informação que permita identificar e localizar o autor do homicídio.

No local do crime estiveram elementos da PSP e dos Bombeiros do Seixal e uma equipa de emergência médica e reanimação, que confirmou o óbito.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O cadáver foi transportado para a morgue do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Segundo o Jornal de Notícias, a vítima é um homem de ascendência cabo-verdiana, a gozar de liberdade condicional, que foi atingido com dois tiros nas costas, provenientes de um carro que se colocou em fuga.