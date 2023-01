Homem de 18 anos detido no Porto com mais de 1500 doses de droga

Um homem de 18 anos foi detido, na sexta-feira, no Porto, por suspeita de tráfico de droga, tendo-lhe sido apreendidas mais de 1500 doses de droga, numa operação especial de prevenção criminal, anunciou este sábado a PSP.

Em comunicado, aquela força policial refere que daquela operação, que ocorreu entre as 17:00 e as 20:00 de sexta-feira, junto do bairro da Pasteleira Nova e do bairro Pinheiro Torres, resultaram ainda uma outra detenção por desobediência, 49 indivíduos identificados, 46 fiscalizações a viaturas e 15 autos de notícia por contraordenação por causa de infrações verificadas ao Código da Estrada.

Ao homem de 18 anos, a PSP apreendeu 186 doses de heroína, 717 de cocaína, 803 doses de haxixe, uma arma de fogo, sete munições e 5.670 euros.

Foram ainda apreendidas três armas brancas (facas de abertura automática) e três soqueiras.

Os detidos vão hoje ser presentes junto das Autoridades Judiciárias.