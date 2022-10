Homem com cerca de 60 anos morre em despiste de automóvel no concelho de Odemira

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu esta sexta-feira na sequência do despiste de um automóvel ocorrido perto da barragem de Santa Clara, no concelho de Odemira, distrito de Beja, revelou a Proteção Civil e o INEM.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta por volta das 10:00, ocorreu numa estrada de terra batida na zona de Moimentos, perto da barragem.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) precisou que a vítima mortal do acidente é um homem com cerca de 60 anos e que o automóvel se despistou e caiu numa ravina.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Ourique, o INEM e a GNR, com um total de 16 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, e um helicóptero de Faro.