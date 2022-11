Homem que caiu em pedreira em Estremoz resgatado com vida

Um homem caiu para dentro de uma pedreira em Estremoz, no distrito de Évora, ao início da tarde deste domingo. De acordo com o site da Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 15.48 e há, neste momento, 30 bombeiros no local, apoiados por 10 veículos e um meio aéreo. Segundo o jornal local O Digital, o homem foi retirado da pedreira com vida.

A pedreira em questão fica localizada junto a uma das entradas da cidade, na Avenida de Santo António.

Ao DN, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora (CDOS) confirmou a ocorrência, explicando que apesar da queda, "a pessoa nunca esteve fora de contacto visual. Está na água, à vista dos meios no local".

"Os operacionais no local estão a estabilizar a vítima e não há, para já, qualquer informação sobre o estado de saúde", acrescentou a mesma fonte. Não há, também, informações sobre o que terá motivado o acidente.

Os acidentes em pedreiras acontecem naquela zona do país com alguma frequência. Em 2019, a poucos quilómetros de Estremoz, a antiga Estrada Nacional 4 aluiu, caindo para dentro de uma pedreira, vitimando cinco pessoas. Por receio de que pudesse acontecer o mesmo, várias pedreiras na zona obrigaram a restrições na circulação, algo que se verificou naquela onde este domingo se deu este acidente.

Em julho, a autarquia interditou o acesso a Estremoz pela Avenida de Santo António com receio de que pudessem acontecer fenómenos idênticos, ao mesmo tempo que houve uma reabilitação da via. A circulação voltou a ser feita no final do mês de setembro.

Notícia atualizada às 16.51 com informações do CDOS.