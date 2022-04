Homem baleou outro e fugiu-lhe com o carro em Vila Nova de Famalicão

Um homem baleou esta quarta-feira (20) outro junto a uma carpintaria em Delães, Vila Nova de Famalicão, e pôs-se em fuga no carro da vítima, disse fonte da GNR à Lusa.

Segundo a fonte, o caso registou-se pelas 15:20, tendo a vítima sofrido ferimentos considerados ligeiros.

"Foram efetuados entre quatro e cinco disparos", acrescentou a fonte.

A vítima caiu no chão e foi manietada pelo agressor, que lhe tirou as chaves do carro do bolso.

Em causa estarão "quezílias" entre o agressor e o dono da carpintaria, relacionadas com dívidas.

Hoje, o agressor não encontrou o dono da carpintaria mas apenas os funcionários.

"Houve uma pequena discussão e o agressor pegou numa pistola efetuou quatro a cinco disparos, atingindo um dos funcionários de raspão", disse ainda a mesma fonte.

A vítima foi transportada ao hospital.

A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.