"Heróis na vida real? Os médicos e restantes trabalhadores da saúde"

A sua virtude preferida?

A perseverança.

A qualidade que mais aprecia num homem?

A inteligência.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

A inteligência.

O que aprecia mais nos seus amigos?

O facto de saber que estarão sempre lá para mim quando precisar, e que estarei sempre cá para eles.

O seu principal defeito?

Teimosia.

A sua ocupação preferida?

Trabalhar sem stress. Fora do trabalho, talvez o cinema.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Não sei se existe tal coisa, mas ter uma vida calma e com saúde é meio caminho andado.

Um desgosto?

A perda do meu pai.

O que é que gostaria de ser?

Estou satisfeita com o que sou.

Em que país gostaria de viver?

Em Portugal.

A cor preferida?

O branco.

A flor de que gosta?

A rosa

O pássaro que prefere?

A andorinha.

O autor preferido em prosa?

Vergílio Ferreira.

Poetas preferidos?

Sophia de Mello Breyner Andresen, Fernando Pessoa, Alexandre O"Neill.

O seu herói da ficção?

Gosto de livros de espionagem. Talvez escolhesse o George Smiley, personagem genial criada pelo John Le Carré, em homenagem a todos os grandes espiões da ficção.

Heroínas favoritas na ficção?

A Lara Croft, uma arqueóloga que não recua perante os obstáculos. Estou a pensar sobretudo no filme com

a Angelina Jolie, rodado nos templos de Angkor, em Siem Reap, no Camboja. Um sítio fantástico. E a princesa Leia,

porque rejeita os estereótipos de figura feminina nas histórias de aventuras.

Os heróis da vida real?

Os médicos e restantes trabalhadores da saúde, em especial os que trabalham nos países em desenvolvimento

e os que se deslocam para zonas de guerra ou de catástrofe.

As heroínas históricas?

Marie Curie, representando as mulheres na ciência; Beatriz Ângelo, médica, a primeira mulher a votar em Portugal em eleições; Maria de Lurdes Pintassilgo, uma das primeiras engenheiras e a primeira e única chefe de Governo da historia de Portugal.

Os pintores preferidos?

Paula Rego e Graça Morais.

Compositores preferidos?

Bach, Vivaldi e Bellini.

Os seus nomes preferidos?

Gosto de nomes simples como Maria, António, Ana, e de nomes que sejam globais, iguais em todas as línguas, como Sara.

O que detesta acima de tudo?

Hipocrisia.

A personagem histórica que mais despreza?

Os ditadores. Infelizmente há muitos exemplos. Hitler, Estaline, Mao...venha o diabo e escolha!

O feito militar que mais admira?

O desembarque na Normandia, o principio da libertação da Europa. Impressiona-me o altruísmo e a coragem dos que desembarcaram.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Ouvido para a música. Aliás, gostava de ter mais aptidões artísticas em geral.

Como gostaria de morrer?

A dormir.

Estado de espírito atual?

Esperança de que o futuro próximo seja melhor.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os erros que sinto não terem sido cometidos intencionalmente.

A sua divisa?

Mais do que divisas, guio-me por princípios e valores.