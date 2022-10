"Heróis da vida real? Os que fizeram da sua vida um momento de serviço aos outros"

A sua virtude preferida?

A verdadeira serenidade. Se é que é possível.



A qualidade que mais aprecia num homem?

A franqueza.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

A mesma, claro: a franqueza.



O que aprecia mais nos seus amigos?

Existirem.



O seu principal defeito?

Ser, por vezes, facilmente irascível.



A sua ocupação preferida?

Ler sempre. Viajar quando posso.



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Não sei se são perfeitas, mas há muitas situações que me fazem sentir feliz.



Um desgosto?

O que não quero nem verbalizar.



O que é que gostaria de ser?

O que sou.



Em que país gostaria de viver?

Onde vivo: em Portugal.



A cor preferida?

Os verdes, porque eles são vários.



A flor de que gosta?

A orquídea.

O pássaro que prefere?

Os pássaros cujo canto acompanha a madrugada.



O autor preferido em prosa?

Porquê só um? Mais do que um preferido prefiro realçar aqueles aos quais volto sempre e, entre eles, destaco Eça de Queirós, Fernando Namora, Thomas Mann, entre muitos outros.

Poetas preferidos?

Jorge de Sena.



O seu herói da ficção?

Não tenho heróis e muito menos de ficção.



Heroínas favoritas na ficção?

Não as tenho.

Os heróis da vida real?

Tantos. Mas sobretudo os que fizeram da sua vida um momento de serviço aos outros. Das mais diversas formas.



As heroínas históricas?

Não sei se é uma heroína, mas gostaria de ter conhecido a Leonor da Aquitânia.



Os pintores preferidos?

Hieronimus Bosch, Matisse, Gauguin embora, à partida, pouco os pareça unir.



Compositores preferidos?

Mozart, Chopin, Gershwin.



Os seus nomes preferidos?

Afonso, Leonor, Pedro.



O que detesta acima de tudo?

A mediocridade e o que dela resulta.



A personagem histórica que mais despreza?

Os que fazem da História um instrumento de manipulação do homem.



O feito militar que mais admira?

Nenhum em particular.



O dom da natureza que gostaria de ter?

A capacidade de voar.



Como gostaria de morrer?

Rapidamente.



Estado de espírito atual?

Entusiasmada com os desafios.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os involuntários.



A sua divisa?

Aproveitar e valorizar o que a vida me proporciona.